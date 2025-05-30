Украинский тренер допустил возвращение России с флагом и гимном

Тренер сборной Украины по дзюдо Косинов допустил возвращение России с флагом

Тренер мужской сборной Украины по дзюдо Александр Косинов допустил, что российские спортсмены могут быть возвращены на международные турниры с государственными атрибутами. Его слова приводит «Суспільне Спорт».

Специалист обратил внимание на то, что в 2024 году россияне выступали в статусе нейтральных атлетов, а с этого уже начали под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). «Думаю, что следующим их шагом может быть выступление россиян под своим флагом», — посчитал он.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. В организации сочли ситуацию политической слепотой.

Чемпионат мира-2025 пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Российские спортсмены выступят на нем в нейтральном статусе под флагом IJF.

