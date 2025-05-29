Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на ЧМ из-за белорусов

Сборная Украины по дзюдо отказалась от ЧМ из-за возврата символики белорусам

Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. Об этом Федерация дзюдо Украины сообщила в Telegtam-канале.

«Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо (IJF) и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — говорится в заявлении. В организации сочли ситуацию политической слепотой.

Ранее IJF разрешила белорусским спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение распространяется на турниры с 1 июня 2025-го.

Чемпионат мира — 2025 пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште. Российские спортсмены выступят на нем в нейтральном статусе под флагом IJF.