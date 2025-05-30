Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Финал
Вероника Кудерметова
Сегодня
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос (ж)
Даяна Ястремская
Сегодня
13:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Сегодня
13:30 (Мск)
Томми Пол
Ролан Гаррос (м)
10:56, 30 мая 2025Спорт

В НХЛ отреагировали на информацию о сроках окончания карьеры Овечкиным в лиге

В НХЛ не подтвердили, что Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры в лиге российского капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина после сезона-2025/2026. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли не подтвердил появившуюся информацию. Он заявил, что доверяет лишь тому, что озвучил Овечкин публично.

Ранее журналист Джейкоб Биллингтон представил электронное письмо, разосланное владельцам абонементов «Вашингтона». В нем говорилось, что сезон-2025/2026 станет последним для Овечкина в НХЛ.

Позднее в «Вашингтоне» заявили, что решение по Овечкину пока не принято. Они подчеркнули, что электронное письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж ошибочно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для них это будет шоком». В России оценили перспективы возвращения McDonald’s и предупредили о «колоссальных деньгах»

    Глава Рособрнадзора ответил на жалобы школьников на сложность ЕГЭ

    Украинка с самыми большими щеками в мире показала внешность на архивных фото

    ВСУ ударили по газонакопительной станции ДНР

    В офисе Зеленского призвали создать все условия для наемников в ВСУ

    Назван приоритетный способ для кошек узнавать своих хозяев

    Названа предварительная причина двух взрывов во Владивостоке

    Украденную картину знаменитого художника за четыре миллиона рублей нашли на помойке

    Снижение ключевой ставки в России назвали слишком рискованным

    СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости