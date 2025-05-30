В НХЛ отреагировали на информацию о сроках окончания карьеры Овечкиным в лиге

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры в лиге российского капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина после сезона-2025/2026. Его слова приводит «Чемпионат».
Дэйли не подтвердил появившуюся информацию. Он заявил, что доверяет лишь тому, что озвучил Овечкин публично.
Ранее журналист Джейкоб Биллингтон представил электронное письмо, разосланное владельцам абонементов «Вашингтона». В нем говорилось, что сезон-2025/2026 станет последним для Овечкина в НХЛ.
Позднее в «Вашингтоне» заявили, что решение по Овечкину пока не принято. Они подчеркнули, что электронное письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж ошибочно.