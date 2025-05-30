В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Депутат Миронов предложил снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» повторно направят в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов. Об этом сообщается на сайте партии.

В июле 2022 года партия направляла в правительство аналогичный законопроект. Инициатива устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей — в 57, пятерых и более детей — в 55 лет.

По словам руководителя думской фракции Сергея Миронова, вопрос о льготах для многодетных отцов поднимался на встрече президента России Владимира Путина с многодетными семьями. Тогда российский лидер поручил правительству проработать такие меры.

Ранее журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость.

24 мая депутат Государственной Думы Алексей Говырин заявил, что фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года.