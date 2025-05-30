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13:30, 30 мая 2025Моя страна

В российском городе началась настоящая «форелевая лихорадка»

У берегов Кабардинки в Геленджике началась «форелевая лихорадка»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: nathalieprue / Shutterstock / Fotodom

У берегов Кабардинки в Геленджике начался ажиотаж среди местных рыбаков. О настоящей «форелевой лихорадке» сообщается в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».

К берегам подошло большое количество форели. Местные жители, как видно на снимках и видео в соцсетях, даже не пытаются выходить далеко в Черное море, чтобы наловить рыбы. Ее они укладывают в полиэтиленовые мешки, стоя на мысе.

По одной из версий, так много рыбы оказалось вблизи берегов из-за того, что в местном форелевом хозяйстве были повреждены сети. На данный момент там официально не высказались о произошедшем.

Ранее стало известно, что 31 мая состоится соревнование «Вишневый лосось» для рыбаков-любителей на Сахалине. Россияне поборются за бесплатные лицензии на вылов симы — это главный приз. В честь этой рыбы и названо соревнование: в переводе с японского сима означает «вишневый лосось».

Незадолго до этого на Сахалине также сняли на видео «селедочную дорогу». А в Астраханской области местным жителям попалась золотая вобла, которая якобы может исполнять желания.

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