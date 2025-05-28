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20:50, 28 мая 2025Моя страна

«Вишневый лосось» заманил российских рыбаков на Сахалин

В конце мая на Сахалине состоится соревнование для рыбаков «Вишневый лосось»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В самом конце весны, 31 мая, состоится соревнование «Вишневый лосось» для рыбаков-любителей на Сахалине. Участвовать в этом событии россиян приглашает телеканал АСТВ.

Утверждается, что мероприятие состоится на реке Урюме в Анивском районе Сахалинской области. Победителем станет тот, кто сможет поймать на удочку, спиннинг или нахлыстом самые большие экземпляры рыбы.

Россияне поборются за бесплатные лицензии на вылов симы — это главный приз. В честь этой рыбы и названо соревнование: в переводе с японского сима означает «вишневый лосось».

Ранее в Еврейской автономной области выловили шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых страшных рыб в России. Помимо этого, в Башкирии поймали карпа весом 13,5 килограмма.

Также незадолго до этого на Сахалине сняли на видео «селедочную дорогу». А в Астраханской области местным жителям попалась золотая вобла, которая якобы может исполнять желания. Ее считают очень редкой рыбой.

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