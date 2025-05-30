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08:43, 30 мая 2025Силовые структуры

«Встреча больше напоминала стрелку». Генерал-майор ФСБ назвал подозрительные детали в подрыве ветерана СВО Гурциева

Генерал ФСБ Михайлов: Поведение Гурциева перед взрывом выдавало напряженность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов обратил внимание на подозрительную деталь в видео с моментом подрыва ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева.

«Складывается впечатление, что встреча была назначена, и она больше напоминает "стрелку". Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке», — отметил эксперт.

По его словам, обычно, когда происходит встреча друзей, можно заметить движение навстречу, однако на видео этого нет. «Есть некоторые признаки, что это была не просто запланированная дружеская, а довольно сложная встреча», — добавил Михайлов.

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О взрыве, унесшем жизнь Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков.

В версии о дистанционном подрыве усомнились

После теракта появилась версия, что Пенькова могли использовать втемную. Предполагалось, что его попросили передать ветерану СВО сумку с бомбой и дистанционно ее активировали. Однако, утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», такой вариант маловероятен — перед взрывом подозреваемый максимально приблизился к Гурциеву левым боком, на котором у него висела сумка.

Сослуживец Пенькова, работавший с ним на должности конвоира, рассказал о нем как о «странном» человеке. «Он ни с кем не общался, был странным, замкнутым», — отметил он. «Это азбука диверсионной деятельности. Очень часто для осуществления террористических и диверсионных актов привлекаются и маргинальные персонажи. Люди из криминальной среды, люди из протестного электората. Тут много всяких обстоятельств, и очень часто преступление совершается людьми, у которых есть определенные мотивы», — пояснил Михайлов.

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24 февраля 2025

«Чеченский след» в подрыве Гурциева опровергли в Чечне и Ставрополье

Информация о том, что в подрыве Гурциева имеется «чеченский след», является информационной диверсией украинских спецслужб. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Политик показал видео, на котором губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы говорит, что расправа над ветераном СВО в регионе связана с мотивами мести и вражды, это преступление якобы совершили представители кавказского этноса. Министр пояснил, что появившиеся в сети кадры были сняты в 2023 году. Там, где смонтирована речь губернатора, изначально Владимиров комментировал случай нападения стаи собак, в роли «соседей» оказались жители Подмосковья, которые записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Позже Владимиров лично прокомментировал дипфейк, подтвердив, что к его записи подмонтировали звук с «версиями» о трагедии.

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