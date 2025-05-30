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17:00, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили выбор главы делегации на второй этап переговоров с Украиной

Журова: На переговорах с Киевом важна история, а Мединский знает ее лучше многих
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На переговорах с Украиной в Стамбуле очень важна история, а помощник президента России Владимир Мединский знает ее лучше, чем кто-либо, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснила выбор главы российской делегации на второй раунд переговоров с Киевом.

«Мединского, я думаю, назначили, во-первых, потому, что он первый раунд прошел. Во-вторых, мы же понимаем, что в этой истории очень важна история. Мединский ее знает лучше, чем кто-либо. Это его серьезная специализация. Много книг им написано в историческом ключе. Конечно, эти знания глубинных процессов и компетенция очень важны. Они там нужны для анализа, в том числе чтобы аргументация была достаточной», — объяснила Журова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на втором раунде переговоров с представителями Украины в Стамбуле.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров 2 июня. Лавров подчеркнул, что на этой встрече российская делегация планирует предоставить делегации Украины меморандум по урегулированию конфликта.

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