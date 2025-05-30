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12:24, 30 мая 2025Культура

Запрет на въезд Козловского в Латвию назвали постановкой

Глава ФПБК Бородин: Запрет на въезд Козловского в Латвию напоминает постановку
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал запрет на въезд в Латвию актеру Даниле Козловскому. Его слова приводят «Страсти».

29 мая глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении Козловского в список нежелательных лиц. По мнению главы ФПБК, это не доказывает патриотизм российского актера.

«Для меня это какая-то постановка, чтобы обелить себя в обществе. Сначала закрывают въезд [певице Кристина] Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим?» — высказался общественник. Он напомнил, что актер не посещал зону специальной военной операции (СВО) и не оказывал помощи бойцам.

Бородин отметил, что Орбакайте и Козловский все еще не определились со своей позицией: «Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях». О том, что Орбакайте также запретили въезд в Латвию, стало известно 29 апреля.

Ранее Бородин пообещал опубликовать удаленные из соцсетей заявления Козловского об СВО.

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