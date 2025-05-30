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19:06, 30 мая 2025Из жизни

Женщина выползла из-под земли и испугала окружающих

В столице Филиппин женщина выползла из ливневой канализации и испугала людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @iammrthirty

В столице Филиппин молодая женщина выбралась из ливневой канализации на оживленной улице и испугала окружающих. Об этом сообщает Straits Times.

Инцидент произошел 26 мая в деловом районе Манилы. Покрытая грязью девушка с длинными спутанными волосами неожиданно выползла из канализационного люка. В этот момент рядом находился стрит-фотограф Уильям, которому удалось снять девушку, вылезающую из-под земли, на камеру. По словам очевидцев, она улыбнулась ему, а затем бросилась бежать, пока мужчина в военной форме пытался ее догнать.

Уильям, опубликовавший снимки в своем аккаунте в соцсетях, отметил, что канализационный колодец был необычайно большим — «почти как комнаты в местных съемных квартирах». На следующий день городские рабочие заделали отверстие, но не смогли сказать, куда ведет подземный тоннель.

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По данным властей, в канализационных системах Манилы часто находят пристанище бездомные. В мегаполисе с населением 14 миллионов человек насчитывается около 3 миллионов бездомных, многие из них становятся жертвами насилия и эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция нашла серийного скотокрада в канализации. Мужчина целиком погрузился в нечистоты, оставив на поверхности лишь часть лица, в надежде скрыться от правоохранителей.

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