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04:21, 31 мая 2025Мир

Эрдоган призвал Путина и Зеленского провести личную встречу

Эрдоган призвал Путина и Зеленского провести личную встречу без промедления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского провести личную встречу без промедления. Об этом сообщила пресс-служба администрации Эрдогана.

Турецкий лидер в ходе телефонной беседы с Зеленским заявил, что после завершения переговоров между украинской и российской делегациями следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств.

По мнению политика, участие делегаций обеих сторон в переговорах в расширенном формате играет важную роль в поддержании положительной динамики. «Эрдоган убежден, что после завершения переговоров на уровне делегаций должен последовать этап прямого диалога между лидерами стран — и этот шаг необходимо предпринять без особых промедлений», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган созвонился с украинским лидером. Разговор состоялся перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл детали второго раунда переговоров с Украиной. Он отметил, что представители Москвы и Киева могут встретиться в Стамбуле 2 июня.

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