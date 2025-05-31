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20:36, 31 мая 2025Культура

Представитель актера Калюжного отреагировал на сообщения о его службе в элитных войсках

Агент актера Калюжного Сухов не подтвердил информацию о службе в элитных войсках
Мария Винар

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Представитель российского актера Глеба Калюжного Григорий Сухов отреагировал на сообщения о его службе в элитных войсках. Соответствующий комментарий приводит aif.ru.

Агент не подтвердил информацию о службе звезды «Вампиров средней полосы» в Семеновском полку. «Глеб пока не на связи», — заявил Сухов.

Ранее стало известно, что Калюжный попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. По данных источников Shot, сам артист был очень доволен избранным местом несения службы.

Кроме того, сообщалось, что Калюжный сможет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Для этого необходимо одно условие.

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