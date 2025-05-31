ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Шейхам потребовалось 14 лет, чтобы привести клуб к победе в главном еврокубке

Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов

Французский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Никто не побеждал в решающем матче Лиги чемпионов с такой разницей.

ПСЖ повел с двукратным преимуществом уже к 20-й минуте. На 12-й минуте с передачи французского полузащитника Дезире Дуэ отличился марокканский защитник Ашраф Хакими. Позже 19-летний Дуэ оформил дубль. Он забил на 20-й и 64-й минутах. На 73-й и 84-й минутах мячами отметились грузин Хвича Кварацхелия и француз Сенни Меюлю. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. За «Интер» 90 минут сыграл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Как вообще можно ждать победы в финале со счетом 5:0? Мы отлично вошли в матч, а потом не дали Интеру вернуться в игру. Горд за мою команду, мы вписали свое имя в историю Парижа Луис Энрике главный тренер ПСЖ

ПСЖ установил рекорд для французских клубов в Лиге чемпионов, забив 38 голов в 17 встречах. Это больше двух мячей за игру в среднем. Также парижане стали вторыми в истории французского футбола, победившими в главном еврокубке. Ранее, в 1993 году, это удалось «Марселю».

Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов

Сафонов выиграл с ПСЖ Лигу чемпионов в свой дебютный сезон в команде. Он перешел в парижский клуб летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов российский вратарь принял участие в двух матчах ПСЖ. Сафонов выходил на поле против «Жироны» и «Баварии».

Голкипер стал пятым российскими игроком в истории, которому удалось победить в Лиге чемпионов. До него трофей брали Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/93), Владимир Бут («Боруссия», сезон-1996/97), Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/04) и Денис Черышев («Реал», сезоне-2015/16).

Сезон-2024/25 ПСЖ в Лиге чемпионов

Нынешний сезон Лиги чемпионов был впервые в истории проведен в новом формате. Вместо разделения на группы 36 команд играли в формате лиги. Восемь лучших попадали сразу в 1/8 финала, занявшие позиции с 9-й по 24-ю встречались в стыковых матчах.

По итогам предварительного этапа ПСЖ занял в общей таблице только 15-е место. Французская команда победила испанскую «Жирону», австрийский «Ред Булл Зальцбург», английский «Манчестер Сити» и немецкий «Штутгарт», сыграла вничью с ПСВ из Нидерландов и уступила английскому «Арсеналу», испанскому «Атлетико» и немецкой «Баварии».

Футболисты ПСЖ праздную первый забитый мяч в финале Фото: Matthias Schrader / AP

В стыковых матчах за выход в 1/8 финала парижане играли против французского «Бреста», победив с общим счетом 10:0. На своем поле ПСЖ забил семь мячей, в гостях — три. В 1/8 финала в серии пенальти французы прошли английский «Ливерпуль». В 1/4 финала парижская команда обыграла по сумме двух матчей английскую «Астон Виллу», в полуфинале — лондонский «Арсенал».

ПСЖ 13 лет пытался выиграть Лигу чемпионов после прихода шейхов

Победа в Лиге чемпионов стала для ПСЖ главной целью сразу после прихода в клуб шейхов. 31 мая 2011 года фонд Qatar Investment Authority (QIA) через дочернюю компанию выкупил 70 процентов акций ПСЖ. В 2012 году катарцам отошли оставшиеся 30 процентов акций. Клубом непосредственно управляет президент Нассер ​​Аль-Хелаифи, ранее возглавлявший телеканал Al Jazeera Sports и Федерацию тенниса Катара.

Мы хотим сделать что-то долгосрочное, а не покупать сразу десять Месси. Так не строят команду, но мы обязаны тратить большие суммы, если хотим конкурировать на самом высоком уровне Леонардо бывший спортивный директор ПСЖ

За 13 лет боссы французского клуба сменили 14 тренеров и потратили на покупку игроков 2,2 миллиарда евро. Больше показатель только у «Челси» (3,02 миллиарда евро) и «Манчестер Сити» (2,33 миллиарда евро). Любопытно, что победа пришла сразу после того, как боссы ПСЖ расстались с главной звездой клуба — французом Килианом Мбаппе. Он с конфликтом ушел в мадридский «Реал». Парижане без Мбаппе были самой молодой командой в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов, средний возраст игроков едва превышает 24 года.

Нынешний сезон получается для ПСЖ успешным на всех фронтах. Кроме победы в Лиге чемпионов парижане первенствовали в чемпионате и Кубке Франции.