Французский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финале турнира парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Никто не побеждал в решающем матче Лиги чемпионов с такой разницей.
ПСЖ повел с двукратным преимуществом уже к 20-й минуте. На 12-й минуте с передачи французского полузащитника Дезире Дуэ отличился марокканский защитник Ашраф Хакими. Позже 19-летний Дуэ оформил дубль. Он забил на 20-й и 64-й минутах. На 73-й и 84-й минутах мячами отметились грузин Хвича Кварацхелия и француз Сенни Меюлю. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. За «Интер» 90 минут сыграл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
Как вообще можно ждать победы в финале со счетом 5:0? Мы отлично вошли в матч, а потом не дали Интеру вернуться в игру. Горд за мою команду, мы вписали свое имя в историю Парижа
ПСЖ установил рекорд для французских клубов в Лиге чемпионов, забив 38 голов в 17 встречах. Это больше двух мячей за игру в среднем. Также парижане стали вторыми в истории французского футбола, победившими в главном еврокубке. Ранее, в 1993 году, это удалось «Марселю».
Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов
Сафонов выиграл с ПСЖ Лигу чемпионов в свой дебютный сезон в команде. Он перешел в парижский клуб летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов российский вратарь принял участие в двух матчах ПСЖ. Сафонов выходил на поле против «Жироны» и «Баварии».
Голкипер стал пятым российскими игроком в истории, которому удалось победить в Лиге чемпионов. До него трофей брали Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/93), Владимир Бут («Боруссия», сезон-1996/97), Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/04) и Денис Черышев («Реал», сезоне-2015/16).
Сезон-2024/25 ПСЖ в Лиге чемпионов
Нынешний сезон Лиги чемпионов был впервые в истории проведен в новом формате. Вместо разделения на группы 36 команд играли в формате лиги. Восемь лучших попадали сразу в 1/8 финала, занявшие позиции с 9-й по 24-ю встречались в стыковых матчах.
По итогам предварительного этапа ПСЖ занял в общей таблице только 15-е место. Французская команда победила испанскую «Жирону», австрийский «Ред Булл Зальцбург», английский «Манчестер Сити» и немецкий «Штутгарт», сыграла вничью с ПСВ из Нидерландов и уступила английскому «Арсеналу», испанскому «Атлетико» и немецкой «Баварии».
В стыковых матчах за выход в 1/8 финала парижане играли против французского «Бреста», победив с общим счетом 10:0. На своем поле ПСЖ забил семь мячей, в гостях — три. В 1/8 финала в серии пенальти французы прошли английский «Ливерпуль». В 1/4 финала парижская команда обыграла по сумме двух матчей английскую «Астон Виллу», в полуфинале — лондонский «Арсенал».
ПСЖ 13 лет пытался выиграть Лигу чемпионов после прихода шейхов
Победа в Лиге чемпионов стала для ПСЖ главной целью сразу после прихода в клуб шейхов. 31 мая 2011 года фонд Qatar Investment Authority (QIA) через дочернюю компанию выкупил 70 процентов акций ПСЖ. В 2012 году катарцам отошли оставшиеся 30 процентов акций. Клубом непосредственно управляет президент Нассер Аль-Хелаифи, ранее возглавлявший телеканал Al Jazeera Sports и Федерацию тенниса Катара.
Мы хотим сделать что-то долгосрочное, а не покупать сразу десять Месси. Так не строят команду, но мы обязаны тратить большие суммы, если хотим конкурировать на самом высоком уровне
За 13 лет боссы французского клуба сменили 14 тренеров и потратили на покупку игроков 2,2 миллиарда евро. Больше показатель только у «Челси» (3,02 миллиарда евро) и «Манчестер Сити» (2,33 миллиарда евро). Любопытно, что победа пришла сразу после того, как боссы ПСЖ расстались с главной звездой клуба — французом Килианом Мбаппе. Он с конфликтом ушел в мадридский «Реал». Парижане без Мбаппе были самой молодой командой в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов, средний возраст игроков едва превышает 24 года.
Нынешний сезон получается для ПСЖ успешным на всех фронтах. Кроме победы в Лиге чемпионов парижане первенствовали в чемпионате и Кубке Франции.