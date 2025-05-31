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15:21, 31 мая 2025Наука и техника

Раскрыты поставки НАТО Киеву

НАТО поставляет Киеву опытные образцы комплектов связи БШПД
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Страны-члены НАТО поставляют Киеву для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД) без идентификаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера связи российской группировки «Днепр».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном используют Starlink, радиостанции типа Harris и системы БШПД. «Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.

В марте основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что передовая линия обороны ВСУ рухнет без доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, спутниковая связь, которую обеспечивают аппараты SpaceX, — это костяк подразделений Киева.

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