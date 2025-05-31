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13:39, 31 мая 2025Россия

В Госдуме назвали «Отца-героя» 31 ребенка похотливым самцом

Депутат Госдумы Останина назвала похотливым самцом отца 31 ребенка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала похотливым самцом награжденного орденом «Отец-герой» председателя Совета депутатов Колтушей в Ленинградской области Эдуарда Чирко, имеющего 31 ребенка от разных женщин. Ее слова передает передает Telegram-канал Подъём.

«Это не про отцовство. Это называется уже, простите, блуд. Я сомневаюсь, что этот “герой” воспитывает 31-го ребенка, одинаковое внимание им уделяет. Это удар по институту традиционной семьи. Так что для меня это антигерой и антипример», — заявила парламентарий.

Ранее в Тверской области в два раза увеличили размер выплат жительницам, удостоенным звания «Мать-героиня». Региональное правительство предложило выплачивать награжденным женщинам один миллион рублей.

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