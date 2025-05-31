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15:03, 31 мая 2025Спорт

В РФС назвали препятствующую снятию санкций с России страну

Генсекретарь РФС Митрофанов: Снять санкции с России мешает Украина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал страну, которая препятствует снятию санкций с российских сборных и клубов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наиболее активным противником является Украина. «Какой-то особой динамики в изменении позиции европейских стран нет. Против — немного», — заявил Митрофанов.

19 мая сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить тему возвращения России на международные турниры в индивидуальном формате. Разговор не состоялся из-за одного телефонного звонка: глава ФИФА Джанни Инфантино провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи. Клубы также отстранены от международных турниров.

Вот это да!
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