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18:19, 19 мая 2025Спорт

Стало известно о срыве обсуждения возвращения России в футбол из-за одного звонка

Sport24: Разговор о возвращении России в футбол сорвался из-за звонка Зеленского
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить тему возвращения России на международные турниры в индивидуальном формате. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, вопрос планировалось обсудить за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций. Однако разговор не состоялся из-за одного телефонного звонка: глава ФИФА Джанни Инфантино провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого было решено отложить обсуждение, чтобы не создавать напряженности.

Ранее Sport24 назвал страны, которые выступили против возвращения российских футболистов на международные турниры. Сообщалось, что Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония не хотят допуска россиян.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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