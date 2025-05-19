Названы выступившие против возвращения российских футболистов на турниры страны

Sport24: Англия и страны Балтии выступают против допуска российских футболистов

Sport24 со ссылкой на источник назвал страны, которые выступили против возвращения российских футболистов на международные турниры. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония не хотят допуска россиян. Отмечается, что вопрос обсуждался на последнем Конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) 15 мая.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие для допуска национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Специалист заявил, что россияне смогут принять участие в турнире только по приглашению президента США Дональда Трампа.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.