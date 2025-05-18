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09:48, 18 мая 2025Спорт

Карпин назвал условие для допуска сборной России на чемпионат мира-2026

Карпин назвал приглашение Трампа условием для допуска сборной России на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие для допуска национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводятся в шоу «Кстати», которое выходит во «ВКонтакте».

Специалист заявил, что россияне смогут принять участие в турнире только по приглашению президента США Дональда Трампа. «Трамп только может сказать: "Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья". Только так», — посчитал он.

Ранее Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России в чемпионате мира ЧМ. Кроме того, американский лидер отметил, что допуск российских футболистов к участию в чемпионате после окончания конфликта на Украине мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

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