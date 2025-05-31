В России высказались о мерах защиты Курской области от обстрелов БПЛА

Военный эксперт Матвийчук: Буферную зону для Курской области нужно расширить

Необходимо обезопасить буферную зону от ударов артиллерии по Курской области, после чего Вооруженные силы России разберутся с украинскими беспилотниками, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 31 мая по Рыльскому и Льговскому районам пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Эксперт отметил, что на сегодня нет такого вооружения, которое могло бы на сто процентов защитить территории от атак беспилотников. Сегодня, по его словам, в Курской области есть предостаточно нужных средств борьбы, однако необходимо при этом расширять буферную зону.

«Я думаю, ее глубина должна быть не менее 100 километров. Это основное средство доставки артиллерии. Мы ее обезопасим хотя бы от ударов артиллерии. На сегодня есть где-то 10-15 километров, есть больше. Это все зависит от глубины продвижения наших боевых подразделений», — высказался Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в Курской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 30 мая пострадал один мирный житель, до этого днем ранения получили двое. В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области.