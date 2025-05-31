В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

Хинштейн: В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали семь человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому и Льговскому районам пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из четырех человек, среди них дети 13 и 16 лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по московскому времени. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова.

Беспилотники попали в пятиэтажные дома

Хинштейн рассказал, что в Рыльске беспилотники попали в два пятиэтажных дома. На первом этаже в одном из них начался пожар, огонь перекинулся на соседние балконы.

В другом доме дрон ударил по третьему этажу, произошло возгорание. Пожарные оперативно потушили пожары. Врио губернатора добавил, что в результате атаки было выбито много окон, посечены фасады. Жителей эвакуировали, они направились к родственникам.

В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ.

Еще трое россиян пострадали при атаке дронов на Курскую область 30 мая

В Курской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 30 мая пострадал еще один мирный житель, сообщил Хинштейн, до этого днем ранения получили двое.

Атака произошла в селе Сухиновка Глушковского района. У попавшего под удар 66-летнего местного жителя зафиксировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, а также непроникающие множественные осколочные ранения груди.

Только за сегодняшний день из-за атак ВСУ пострадало трое мирных жителей. Дорогие жители, пожалуйста, не подвергайте себя риску! Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области. У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. У мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы.

