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02:01, 31 мая 2025Россия

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки БПЛА

Хинштейн: В Курской области 7 человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому и Льговскому районам пострадали семь человек. Об этом сообщил сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших двое подростков. По его словам, в Рыльске дроны влетели в два пятиэтажных дома. В результате атаки на первом этаже загорелась квартира, позже огонь перекинулся на соседние балконы.

Хинштейн отметил, что в соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар.

Ранее жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по московскому времени. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова.

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