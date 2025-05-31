В Швейцарии высказались о позиции ЕС по Украине

Полковник Бод: ЕС пойдет на все, чтобы не допустить поражения Киева

Понимая ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины, лидеры стран ЕС могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева. Об этом заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация данной логики.

Немецкий политик еще и лжет, разбрасываясь подобными обещаниями. Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, уверен Бод.

По словам эксперта, поставка Taurus и прочих дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае.

На днях Фридрих Мерц рассказал, что Германия вслед за Великобританией, Францией и Соединенными Штатами сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Политик считает, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории России.