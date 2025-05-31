Понимая ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины, лидеры стран ЕС могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева. Об этом заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — подчеркнул он.
Как отметил эксперт, недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация данной логики.
Немецкий политик еще и лжет, разбрасываясь подобными обещаниями. Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, уверен Бод.
По словам эксперта, поставка Taurus и прочих дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае.
На днях Фридрих Мерц рассказал, что Германия вслед за Великобританией, Францией и Соединенными Штатами сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Политик считает, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.
В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории России.