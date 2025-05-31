Зеленский рассказал о подготовке «к новым дипломатическим шагам» перед переговорами

Зеленский: Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед переговорами с РФ

Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, видеообращение опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и очень важно — с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически каждый день мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой», — указал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня в Стамбуле.