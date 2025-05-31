На Западе узнали о возможном давлении США на Украину для встречи с Россией

WP: США могут надавить на Киев, чтобы он участвовал в переговорах с РФ 2 июня

Соединенные Штаты могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня текущего года. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Накануне представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос, поедет ли украинская делегация на переговоры в Стамбул. Однако Киев продолжает требовать от Москвы проект меморандума по урегулированию конфликта.

«Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона», — указано в статье.

Газета также пишет, что у Украины «мало пространства для маневра», так как она продолжает зависеть от военной и разведывательной помощи США.

Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле 2 июня могут пройти в офисе администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.