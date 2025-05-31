Названо возможное место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле

РИА Новости: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут пройти в офисе Эрдогана

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле 2 июня могут пройти в офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возможное место называет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Скорее всего, снова в рабочем офисе в Долмабахче», — отметил собеседник агентства.

Офис администрации Эрдогана находится неподалеку от дворца Долмабахче, расположенного в одной из самых оживленных и популярных среди туристов частей Стамбула. В этом же месте состоялся первый раунд переговоров 16 мая.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. По словам министра, Москва готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров.

