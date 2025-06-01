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22:32, 31 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады посмеялся над Зеленским

Депутат Рады Дмитрук высказался о неосведомленности Зеленского о переговорах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале иронично ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неизвестна повестка намеченных на 2 июня российско-украинских переговоров.

«А кто ты такой, чтобы ее [повестку] знать?» — написал Дмитрук, сопроводив свое сообщение смеющимся смайликом.

Ранее украинский лидер рассказал, что не знает, с чем российская делегация собирается на переговоры. Он отметил, что такой информации якобы также нет у Турции, США и других партнеров Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.

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