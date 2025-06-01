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21:54, 31 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

Зеленский заявил, что ему неизвестна повестка переговоров в Стамбуле
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не знает повестки переговоров с Россией в Стамбуле, которые состоятся 2 июня. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас — нет, у Турции — нет, у Соединенных Штатов — также нет», — написал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно». При этом украинский президент не стал уточнять, будет ли делегация Украины присутствовать на этих переговорах.

Ранее стало известно, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут пройти в офисе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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