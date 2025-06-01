Клуб НХЛ подписал контракт новичка с 20-летним россиянином

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» подписал контракт новичка с россиянином Ильиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» подписал контракт новичка с российским нападающим Михаилом Ильиным. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок действия контракта с 20-летним хоккеистом — три сезона. В команде пожелали Ильину удачи.

Ильин выступал за череповецкую «Северсталь» с 2022 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард забросил семь шайб и отдал 23 результативных передачах в 64 матчах регулярного чемпионата лиги.

Ранее в НХЛ перебрался еще ряд российских спортсменов. Контракты получили экс-игроки СКА Александр Никишин («Каролина Харрикейнс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси Девилс»), Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»).