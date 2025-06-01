Макрон отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X отреагировал на победу французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Политик поздравил ПСЖ и заявил, что французы гордятся командой. «Славный день для ПСЖ. Париж сегодня вечером — столица Европы», — написал Макрон.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Для ПСЖ это первая победа в Лиге чемпионов. Кроме того, французы установили рекорд: до них никто не побеждал в решающем матче турнира с разницей в пять мячей.