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12:34, 1 июня 2025Спорт

Названа сумма призовых ПСЖ за победу в Лиге чемпионов

Football Meets Data: ПСЖ получит 148,4 миллиона евро за победу в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит французскому «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) призовые за победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025. Сумму назвал Football Meets Data на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ПСЖ получит 148,4 миллиона евро. Еще четыре миллиона евро парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда встретится с английским «Тоттенхэмом».

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Для ПСЖ это первая победа в Лиге чемпионов. Кроме того, французы установили рекорд: до них никто не побеждал в решающем матче турнира с разницей в пять мячей.

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