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20:12, 1 июня 2025Россия

Патриарх Кирилл высказался об ответственных за падение моста на поезд силах

Патриарх Кирилл: Ответственные за падение моста на поезд идут путем террористов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о падении моста на поезд в Брянской области. Комментарий размещен на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«К сожалению, есть основания говорить о том, что эта катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок (...)», — заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл также выразил соболезнования и отметил, что воспринял новости о случившемся с глубокой скорбью. Кроме того, по его словам, представители Брянской епархии готовы оказать духовную поддержку нуждающимся в ней.

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Ранее в Минздраве России сообщили, что в больницах после ЧП с поездом под Брянском остаются 55 человек. Еще 63 человека начали получать психологическую помощь.

Перед этим в клинике Рошаля в Москве рассказали, что пострадавший в Брянской области младенец находится в тяжелом состоянии. У ребенка множественные переломы и ушиб легких, его поместили в реанимационное отделение.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что обрушение мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня является терактом.

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