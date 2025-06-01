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16:55, 1 июня 2025Бывший СССР

Позицию Украины на втором раунде переговоров раскрыли

Reuters: Позиция Украины на втором раунде переговоров мало изменилась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Позиция Украины перед вторым раундов переговоров с Россией 2 июня мало изменилась после встречи 16 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оказавшийся в распоряжении проект документа.

«Рамочные украинские условия мирного соглашения (...) в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», — сообщает агентство.

Как утверждается, на встрече в Стамбуле украинская делегация представит России предполагаемую дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования. Согласно документу, требования Киева перед началом переговоров по урегулированию предполагают безусловное прекращение огня на 30 дней, обмен военнопленными, а также личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Также Украина считает отправной точкой для начала урегулирования конфликта заморозку по нынешней линии фронта. Условия Киева включают в себя отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины, отсутствие международного признания суверенитета России над присоединенными регионами, а также репарации для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня. По его словам, в первую очередь Киев будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней.

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