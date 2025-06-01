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16:31, 1 июня 2025Спорт

Российский футболист признался в любви к другой стране

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин признался в любви к Норвегии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин признался в любви к Норвегии. Его слова приводит TV 2.

«У меня особая связь с Буде. Я многого здесь добился. Очень уважаю и люблю Норвегию», — заявил футболист. Он рассказал, что близок к получению норвежского паспорта и добавил, что занимается сбором документации, а также изучением норвежского языка.

В ноябре 2024 года Хайкин признался, что хочет сменить гражданство. Спортсмен заявил, что хочет получить паспорт Норвегии не по футбольным причинам, а из-за семьи.

У Хайкина есть три паспорта — Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборной России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

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