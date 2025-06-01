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23:01, 1 июня 2025Спорт

Стал известен первый отобравшийся на Олимпиаду-2026 российский спортсмен

Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отобрался на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона», — написал спортсмен. Он добавил, что на Олимпиаде выступят 18 мужчин. В отборе участвовали 164 атлета.

Филиппов стал первым российским спортсменом, квалифицировавшимся на Игры-2026. Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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