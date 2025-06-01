Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Акроном»

Журналист Карпов: Дзюба будет получать 3 миллиона в месяц по новому контракту

Российский нападающий Артем Дзюба будет получать 3 миллиона рублей в месяц по новому контракту с тольяттинским Акроном. Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

Кроме того, форвард получит по 500 тысяч рублей за каждый выход на поле и по 1 миллиону за каждое голевое действие. В прошлом сезоне, по информации источника, Дзюба получал в «Акроне» 2,6 миллиона в месяц.

О подписании «Акроном» нового контракта с Дзюбой стало известно ранее 1 июня. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. Он провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.