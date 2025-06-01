Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон

Российский нападающий Артем Дзюба продлил контракт с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано еще на один сезон. Финансовые условия не раскрываются.

«Ровно год назад наша команда завоевала право играть в РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем еще на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — заявил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. Он провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.

Ранее Дзюба рассказал о своей слабости. Форвард назвал себя жутким сладкоежкой. «Если я вижу торты, эклеры, шоколадки, мне кажется, что они начинают разговаривать со мной», — заявил 36-летний нападающий.

31 мая Дзюба назвал две профессии, в которых он мог бы себя попробовать после окончания карьеры. Футболист выделил киноиндустрию, а также тренерскую деятельность.

Дзюба весной этого года установил два рекорда. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной России, а также стал лучшим снайпером в истории российского профессионального футбола.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака», в этой команде он дебютировал в профессиональном футболе. Форвард также известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкую «Адана Демирспор».