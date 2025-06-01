Футболист Дзюба рассказал о разговаривающих с ним тортах

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей слабости. Его цитирует ТАСС.

Дзюба назвал себя жутким сладкоежкой. «Если я вижу торты, эклеры, шоколадки, мне кажется, что они начинают разговаривать со мной», — заявил он, добавив, что старается есть меньше сахара.

Ранее Дзюба перечислил профессии, в которых он мог бы себя попробовать после окончания карьеры. Он отметил, что ему нравится индустрия кино и тренерская деятельность.

Весной 2025-го Дзюба установил два рекорда. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной.