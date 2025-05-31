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15:49, 31 мая 2025Спорт

Дзюба назвал две возможные профессии после окончания карьеры

Дзюба: После окончания карьеры буду тренером или актером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Нападающий тольяттинского Акрона Артем Дзюба назвал две профессии, в которых он мог бы себя попробовать после окончания карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

По слова игрока ему очень нравится индустрия кино. «Меня приглашают, есть возможность. Но надо учиться», — отметил Дзюба.

Вторым вариантом футболист назвал тренерскую деятельность. «Мне кажется, я смогу завоевывать сердца своих футболистов и быть определенным оратором. Буду строгим тренером, но если будем побеждать, то будем много отдыхать», — заявил Дзюба.

Ранее футболист назвал фаворита финального матча Лиги чемпионов между французским ПСЖ и итальянским «Интером». Игрок отдал предпочтение миланской команде.

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