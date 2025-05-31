Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

Дзюба назвал «Интер» фаворитом в финале Лиги чемпионов

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале назвал фаворита финальной игры Лиги чемпионов.

По мнению игрока, это «Интер». «Если они с горем пополам смогли справиться с "Барселоной", их атакой, и столько же забить там — я думаю, что с ПСЖ должно быть чуть-чуть полегче», — заявил Дзюба.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет в субботу, 31 мая, на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможность прихода Дзюбы в Госдуму. По мнению экс-биатлониста, спортсменам там нечего делать.