Транспортная прокуратура показала кадры с места обрушения моста в Курской области

Транспортная прокуратура подтвердила обрушение моста в Курской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила крушение поезда в Курской области и показала кадры с места происшествия.

«По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда», — отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход восстановительных работ после ЧП, на место прибыла курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Известно об одном пострадавшем, машинист получил травму ноги, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.