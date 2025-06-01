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08:19, 1 июня 2025Силовые структуры

Транспортная прокуратура показала кадры с места обрушения моста в Курской области

Транспортная прокуратура подтвердила обрушение моста в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила крушение поезда в Курской области и показала кадры с места происшествия.

«По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда», — отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход восстановительных работ после ЧП, на место прибыла курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Известно об одном пострадавшем, машинист получил травму ноги, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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