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16:56, 1 июня 2025Россия

В Госдуме сделали прогноз о немирном лете

Депутат ГД Попов: Вооруженный конфликт в активной фазе, мирным лето не будет
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

О массовой атаке Киева на российские регионы высказался депутат Госдумы Евгений Попов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что вооруженный конфликт на данный момент находится в активной фазе.

«Никакого намека на деэскалацию, предложения [президента США Дональда] Трампа совершенно не монтируются с реалиями на земле», — указал он.

Депутат отметил, что Россия не будет отвечать применением «Орешника» на украинские атаки, однако сделал прогноз — «мирным это лето точно не будет».

В воскресенье, 1 июня, стало известно, что на территории России произошло несколько обрушений мостов. В районе подорванного моста в Брянской области в мае была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Второй мост за сутки обрушился в Курской области. По предварительной информации, происшествие могло произойти из-за подрыва опор.

Кроме того, в течение дня идет массовая атака дронами на регионы РФ. В том числе под удар попала военная часть в Иркутской области.

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