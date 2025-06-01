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10:11, 1 июня 2025Россия

Второй за сутки мост обрушился в приграничном регионе России. Что известно о происшествии в Курской области?

Хинштейн: В Курской области под грузовым поездом обрушился мост
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области обрушился железнодорожный мост. Инцидент произошел в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский Рудник, в этот момент по мосту ехал грузовой локомотив.

Уточняется, что в результате обрушения пострадали три человека: машинист и два его помощника, они получили травмы средней степени тяжести. Локомотив сошел с рельсов, три вагона рухнули.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что вагоны упали на автомобильную дорогу.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — сообщил он.

Дорогу под мостом перекрыли, на месте работают все оперативные службы.

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв

По предварительной информации, происшествие могло произойти из-за подрыва опор.

Предполагается, что неизвестные заложили два заряда — на опору моста и под его полотно. Одна из опор была повреждена взрывом в 02:30. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу, и начался пожар на площади 15 квадратных метров, который потушили через несколько часов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ. На место происшествия прибыла курский прокурор Юлия Смотрова.

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Накануне мост подорвали в Брянской области

Вечером 31 мая аналогичное происшествие произошло на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Во время подрыва там проезжал пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов после того, как на него рухнул участок моста.

По предварительной информации, неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два из них на опоре моста. Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области, по данным Telegram-канала Baza, превысило 70 человек. Всего в поезде было 388 пассажиров, часть пострадавших доставили в Москву для лечения.

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Украина признала подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало подрыв товарного поезда в Запорожской области на фоне ЧП с обрушением мостов в Брянской и Курской областях. Как указали в ведомстве, в результате взрыва поезд с топливными цистернами и товарными вагонами «пошел под откос».

Известно, что инцидент произошел в ночь на 31 мая на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Акимовка в Мелитопольском районе Запорожской области. В ГУР заявили, что товарный поезд якобы двигался в сторону Крыма для нужд Вооруженных сил России.

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