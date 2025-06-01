Второй за сутки мост обрушился в приграничном регионе России. Что известно о происшествии в Курской области?

Хинштейн: В Курской области под грузовым поездом обрушился мост

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области обрушился железнодорожный мост. Инцидент произошел в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский Рудник, в этот момент по мосту ехал грузовой локомотив.

Уточняется, что в результате обрушения пострадали три человека: машинист и два его помощника, они получили травмы средней степени тяжести. Локомотив сошел с рельсов, три вагона рухнули.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что вагоны упали на автомобильную дорогу.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — сообщил он.

Дорогу под мостом перекрыли, на месте работают все оперативные службы.

Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв

По предварительной информации, происшествие могло произойти из-за подрыва опор.

Предполагается, что неизвестные заложили два заряда — на опору моста и под его полотно. Одна из опор была повреждена взрывом в 02:30. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу, и начался пожар на площади 15 квадратных метров, который потушили через несколько часов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ. На место происшествия прибыла курский прокурор Юлия Смотрова.

Накануне мост подорвали в Брянской области

Вечером 31 мая аналогичное происшествие произошло на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Во время подрыва там проезжал пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов после того, как на него рухнул участок моста.

По предварительной информации, неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два из них на опоре моста. Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области, по данным Telegram-канала Baza, превысило 70 человек. Всего в поезде было 388 пассажиров, часть пострадавших доставили в Москву для лечения.

Украина признала подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало подрыв товарного поезда в Запорожской области на фоне ЧП с обрушением мостов в Брянской и Курской областях. Как указали в ведомстве, в результате взрыва поезд с топливными цистернами и товарными вагонами «пошел под откос».

Известно, что инцидент произошел в ночь на 31 мая на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Акимовка в Мелитопольском районе Запорожской области. В ГУР заявили, что товарный поезд якобы двигался в сторону Крыма для нужд Вооруженных сил России.