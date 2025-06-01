Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 1 июня 2025Россия

Названа причина обрушения моста в Курской области

Baza: Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Александр Хинштейн

Согласно предварительным данным, подрыв стал причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что одна из опор моста была повреждена взрывом в 02:30 ночи сегодня, 1 июня. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу. Начался пожар на площади 15 квадратных метров, который потушили через несколько часов.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Из-за случившегося перекрыли дорогу, расположенную под мостом.

При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза: он получил повреждения ног. «Всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обрушение моста произошло в Курской области

    В Москве встретили первых прибывших после крушения поезда в Брянской области

    Названа причина обрушения моста в Курской области

    Названо условие для массового отказа россиян от банковских вкладов

    В Совфеде прокомментировали подрыв моста и крушение поезда в Брянской области

    Названо число пассажиров поврежденного в Брянской области поезда

    Автомобильную дорогу под обрушившимся в Курской области мостом перекрыли

    Фитнес-тренер рассказала об опасности берпи

    Транспортная прокуратура показала кадры с места обрушения моста в Курской области

    Губернатор Брянской области подтвердил подрыв обрушившегося на поезд моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости