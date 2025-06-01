Названа причина обрушения моста в Курской области

Baza: Причиной обрушения моста в Курской области стал подрыв

Согласно предварительным данным, подрыв стал причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что одна из опор моста была повреждена взрывом в 02:30 ночи сегодня, 1 июня. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу. Начался пожар на площади 15 квадратных метров, который потушили через несколько часов.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Из-за случившегося перекрыли дорогу, расположенную под мостом.

При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза: он получил повреждения ног. «Всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

