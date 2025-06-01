При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза

Хинштейн: Под Курском во время движения локомотива обрушился мост

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что при обрушении моста в регионе машинист тепловоза получил повреждения ног. Об этом он написал в Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, находившуюся под мостом.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — подчеркнул он.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Из-за произошедшего перекрыли дорогу, расположенную под мостом.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

