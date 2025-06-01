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01:25, 1 июня 2025Россия

В Брянской области подорвали мост, пассажирский поезд потерпел крушение. Есть жертвы и пострадавшие

В Брянской области рухнул мост, поезд потерпел крушение, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Baza

В Брянской области обвалился мост, под которым проезжал поезд. По неподтвержденной информации, произошел подрыв, пострадали десятки человек, есть жертвы.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Ряд каналов опубликовал кадры с места происшествия, пассажиры помогали другим людям выбраться из вагонов, на месте происшествия были слышны крики. Спасателям пришлось разрезать вагон, чтобы достать заблокированных внутри.

Официальная информация об аварии уточняется, спасательные работы на месте продолжаются. Основной задачей остается поиск и деблокирование пассажиров, заявили в МЧС.

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Предварительной причиной обрушения назван подрыв

Ряд каналов сообщил, что причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) могло быть заложено в конструкции моста, уточнил канал Mash. По его данным, СВУ могли заложить под пролет моста в Брянской области, похожий случай произошел 25 мая в Белгородской области — тогда под рельсы заложили шесть взрывных устройств. На одно из них наехал состав.

Обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»

Обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта

Московская железная дорога

Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется.
В МЖД уточнили, что на движение других поездов ситуация не влияет. Для координации работ создан оперативный штаб.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП с пассажирским поездом.

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Губернатор Брянской области подтвердил сообщения о происшествии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава

Александр Богомазгубернатор Брянской области

По его словам, в результате происшествия есть пострадавшие. О жертвах не сообщается. Сейчас на месте работают представители экстренных служб и органов власти. Богомаз добавил, что специалисты делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на месте обрушения моста в Брянской области. В район проведения спасательных работ направлены дополнительные силы, а также аварийно-спасательное оборудование и осветительные приборы для проведения работ в темное время суток. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Жертвами происшествия стали четыре человека, более 40 пострадали

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек, об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала Baza, пострадали минимум 44 человека. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост.

Как сообщили РИА Новости в Центре медицинских катастроф Брянской области, тяжело пострадал грудной ребенок пяти-шести месяцев. К месту происшествия выехали 11 бригад скорой помощи.

Также известно, что жертвой ЧП стал машинист, по данным Mash, также не выжил помощник машиниста. Аналогичную информацию подтвердил источник RT в правоохранительных органах. Число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. В Выгоничскую центральную городскую больницу поступили 14 человек, других раненых отправляют в Брянск.

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