Раскрыты подробности об установке СВУ в Брянской области

Mash: СВУ могло быть заложено в конструкции моста в Брянской области

Самодельное взрывное устройство (СВУ) могло быть заложено в конструкции моста в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, СВУ могли заложить под пролет моста в Брянской области, похожий случай произошел 25 мая в Белгородской области — тогда под рельсы заложили шесть взрывных устройств. На одно из них наехал состав.

Также известно, что четыре вагона поезда сошли вместе с локомотивом с рельс.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.