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00:31, 1 июня 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 40 человек

RT: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области более 40 человек

Кадр: Telegram-канал Shot

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек, об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала Baza, пострадали минимум 44 человека. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост.

Официальной информации о точном количестве пострадавших не поступало. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах.

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