Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки беспилотников ВСУ на Курск

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Их он разместил в Telegram-канале.

Чиновник показал кадры, на которых видны полуразрушенная нежилая постройка, частный дом с поврежденными окнами и основанием, а также многоэтажный дом, фасад которого получил повреждения, и гараж.

По данным Хинштейна, всего в ходе ночной атаки ВСУ на Курск повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом (МКД) и гараж. В здании кожно-венерологического диспансера оказалась повреждено остекление и пристройка, а также посечен фасад.

Согласно заявлению Минобороны, за ночь 2 июня над Курской областью перехватили 57 летательных аппаратов. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, 6 — над Орловской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Тамбовской областью.