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09:19, 2 июня 2025Россия

Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки беспилотников ВСУ на Курск
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Их он разместил в Telegram-канале.

Чиновник показал кадры, на которых видны полуразрушенная нежилая постройка, частный дом с поврежденными окнами и основанием, а также многоэтажный дом, фасад которого получил повреждения, и гараж.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

По данным Хинштейна, всего в ходе ночной атаки ВСУ на Курск повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом (МКД) и гараж. В здании кожно-венерологического диспансера оказалась повреждено остекление и пристройка, а также посечен фасад.

Согласно заявлению Минобороны, за ночь 2 июня над Курской областью перехватили 57 летательных аппаратов. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, 6 — над Орловской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Тамбовской областью.

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