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07:54, 2 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл данные о разрушениях после попытки атаки 57 дронов на российский регион

Хинштейн: При атаке ВСУ на Курскую область повреждения получили три частных дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

При попытке атаки свыше пяти десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область повреждения в Курске получили три частных дома. Об этом, описывая разрушения после украинской атаки, написал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили три частных дома, один МКД, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечен фасад», — написал губернатор.

Вот это да!
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